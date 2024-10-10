Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду недалеко от Сиеста-Ки. Наблюдается устойчивый ветер со скоростью более 200 км/ч и сильными порывами.

Ураган принес смертоносные штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива Флориды, включая такие густонаселенные районы, как Тампа, Санкт-Петербург, Сарасота и Форт-Майерс.

Около 700 тыс. потребителей остались без электричества во Флориде рано вечером в среду, сообщает PowerOutage.us.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис заявил на пресс-конференции, что "Милтон" находится в "процессе выхода на сушу" в качестве шторма 3-й категории.

Из-за урагана во Флориде ожидаются торнадо, град, ураганные ветры и выпадение до 46 см осадков. Кроме того, "Милтон" может вызвать сильнейшие наводнения по всему штату.

Сообщается, что ураган сохранит свою силу, поскольку будет проходить по центральной Флориде до утра четверга.

В среду власти штата распорядились перекрыть движение по всем основным мостам, расположенным близи залива Тампа, в котором, согласно предупреждениям метеорологов, могут начаться волновые нагоны из-за урагана.

Власти Флориды также отменили занятия в учебных заведениях и распорядились переоборудовать ряд школ в штате во временные укрытия.

Губернатор штата Рон Десантис в среду предупредил, что обрушение урагана на Флориду неизбежно приведет к жертвам.

"Я не думаю, что есть какая-либо возможность избежать этого", - заявил Десантис на брифинге.

По словам Десантиса, с последствиями урагана будут бороться около шести тысяч военнослужащих Национальной гвардии Флориды и три тысячи военнослужащих из других штатов.

"Это крупнейшая мобилизация поисково-спасательных сил Национальной гвардии Флориды за всю историю штата", - отметил он.

В среду власти Флориды провели эвакуацию жителей штата. По данным местного подразделения агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, обязательная эвакуация объявлена в 14 округах Флориды. Эта мера коснулась около 6 млн человек.

Пять аэропортов Флориды объявили о закрытии со вторника, еще четыре частично приостановили работу со среды. В аэропортах штата во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.

Кроме того, авиакомпания American Airlines добавила 2 тыс. мест на рейсы из Флориды во вторник, чтобы дать жителям дополнительную возможность эвакуироваться. Авиалинии United Airlines также предоставили дополнительные места на флоридских рейсах. Кроме того, обе компании объявили, что пассажиры могут бесплатно поменять билеты, если хотят отложить полет из-за урагана.

Ураган также вызвал изменения в работе железнодорожного и морского транспорта, в частности, отмену ряда поездов.

Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде объявил о закрытии в среду тематических парков.

Во Флориде объявлен режим ЧС из-за "Милтона". Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.