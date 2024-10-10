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Более 3 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана "Милтон"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Милтон" вызвал отключение электричества у более 3 млн человек, свидетельствуют данные сайта PowerOutage.us.

Ранее в четверг сообщалось о более 2 млн оставшихся без света жителей Флориды.

Ураган вызвал в штате ливни и наводнения, а также не менее 20 торнадо, сообщает телеканал CBS News.

В ходе урагана была сильно повреждена крыша стадиона "Тропикана-филд" в Сент-Питерсберге. В этом городе отключили водоснабжение из-за прорыва водопровода.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти доставленных в больницу пострадавших из-за вызванного ураганом торнадо в округе Сент-Луси.

Торнадо также привел к разрушению 125 домов, в основном передвижных.

По последним данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, "Милтон" ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигает 144 км/ч. Ураган движется на северо-восток со скоростью 25 км/ч.

"Милтон", будучи ураганом третьей категории, обрушился на западное побережье Флориды недалеко от Сиеста-Ки в среду в 20:30 по местному времени (четверг 03:30 по Москве). Порывы ветра достигали 193 км/ч.

США Флорида Милтон
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