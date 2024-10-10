При ударе Израиля по штабу сил ООН в Ливане пострадали два миротворца

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и ряду других объектов, из-за чего пострадали два миротворца, говорится в заявлении ЮНИФИЛ в четверг.

"Этим утром два миротворца получили ранения после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура", - сообщили в ЮНИФИЛ. Отмечается, что из-за этого миротворцы упали с башни. Сейчас оба они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

В ЮНИФИЛ отмечают, что ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по штабу и прилегающим к нему объектам.

В заявлении отмечается, что израильские военные в четверг нанесли удары и по другим позициям ЮНИФИЛ. Из-за этого были повреждены транспортные средства и система связи, персонал не пострадал.

В ООН напоминают Израилю, что все стороны обязаны обеспечивать безопасность персонала и собственности организации, а удары по миротворцам являются нарушением международного права.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.