В Италии вызвали посла Израиля из-за инцидента на объектах сил ООН в Ливане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в четверг в экстренном порядке провел переговоры с послом Израиля в Риме в связи с обстановкой в Ливане, где в рядах миротворческих сил несут службу итальянские солдаты, сообщает АНСА со ссылкой на источники.

"Крозетто срочно вызвал израильского посла в связи с инцидентами на базах ЮНИФИЛ, где служат итальянские солдаты, сообщили источники", - информирует агентство.

В миссии Временных сил ООН (ЮНИФИЛ) принимают участие 1 тыс. итальянских солдат.

Ранее в ЮНИФИЛ заявили, что Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу ЮНИФИЛ и ряду других объектов, из-за чего пострадали два миротворца.

В заявлении отмечалось, что израильские военные в четверг нанесли удары и по другим позициям ЮНИФИЛ. Из-за этого были повреждены транспортные средства и система связи, персонал не пострадал.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.