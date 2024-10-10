В Ливане заявили об активизации контактов по урегулированию между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в четверг сообщил, что дипломатические контакты, нацеленные на поиск мирного решения конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболла", стали активнее, сообщают ближневосточные СМИ.

"Проводятся контакты с участием США и Франции для обсуждения временного прекращения огня с целью мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке", - сказал премьер.

Ранее Микати высказался в поддержку инициативы США и Франции установить временную паузу в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой".

Ближневосточные СМИ напоминают, что позже в четверг пройдет заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.