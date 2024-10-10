Британский премьер-министр и генсек НАТО обсудили ситуацию с безопасностью в мире

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением безопасности в ряде регионов мира стала одной из тем встречи главы британского правительства Кира Стармера с генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне.

"Они сошлись во мнении, что обеспечение безопасности в Тихоокеанском регионе нераздельно связано и с безопасностью Евроатлантического региона, и что крепкие связи НАТО и ее тихоокеанских партнеров жизненно важны для обеспечения стабильности в мире", - говорится в пресс-релизе британского правительства.

"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, указав на важность деэскалации и прекращения огня", - сказано в документе.

Стармер и Рютте подчеркнули необходимость единства стран НАТО в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Глава британского правительства также выразил надежду на плодотворное продолжение работы с Рютте, который на прошлой неделе сменил Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.