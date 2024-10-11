Что случилось этой ночью: 11 октября, пятница

22 человека погибли при ударе Израиля по Бейруту, следствие попросило продлить арест американцу Татеру, Путин прибыл в Ашхабад

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших в результате ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человек, 117 получили ранения, сообщил Минздрав Ливана. Представитель движения "Хезболла" Вафик Сафа, который был целью ударов, по данным СМИ, выжил.

- Камала Харрис призвала к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Мы должны достичь прекращения огня, как в Ливане, так и в Газе", - заявила она журналистам. Между тем портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора "приблизились к пониманию масштаба запланированного Израилем ответного удара по Ирану".

- Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в международном форуме и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

- Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за обстрел двух судов в Красном море и Индийском океане. Целью одной операции стал американский нефтеналивной танкер Olympic Spirit в Красном море. По нему выпустили 11 баллистических ракет и два дрона, которые достигли цели и серьезно повредили судно. Вторую цель - судно St.John в Индийском океане - прямым попаданием поразила крылатая ракета.

- Суд в Москве зарегистрировал ходатайство о продлении ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в применении насилия к сотруднице полиции и заявлявшего о намерении получить в РФ политическое убежище. Как ожидается, ходатайство будет рассмотрено судом в пятницу.

- В Ростовской области ночью нейтрализовали четыре украинских БПЛА, еще два беспилотника сбили в Брянской области.