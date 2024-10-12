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В МИД Польши заявили, что база ПРО НАТО в стране сможет сбивать российские ракеты

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - База противоракетной обороны НАТО в польском Редзиково будет иметь возможность сбивать российские ракеты, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково недалеко от Пуцка (города в Поморском воеводстве, на Балтийском побережье - ИФ). Это база, о которой мы договорились с США", - сказал он.

Сикорский добавил, что провел переговоры, "чтобы ракеты могли сбивать и российские ракеты, летящие по Польше, а не только иранские ракеты, летящие по США".

База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США ранее заявляли, что несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне сообщали, что эта база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В июле текущего года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что база в польском Редзиково, являющаяся базой противоракетной обороны США, переходит в подчинение Североатлантического альянса и "становится не только американской системой, но и системой НАТО".

На базе ПРО в Редзиково, расположенной в 165 км от границы России, размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS).

Это второй такой объект в Европе, с 2016 года в районе населенного пункта Девеселу в Румынии действует первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Польша Редзиково Радослав Сикорский НАТО США
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