США развернули на острове Гуам систему противоракетной обороны Aegis

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США разместили на острове Гуам в западной части Тихого океана элементы наземной системы противоракетной обороны Aegis, сообщило The War Zone, ссылаясь на данные Пентагона.

В частности, там установлены модульные пусковые установки Мк-41 для противоракет SM-3, предназначенные для заатмосферного перехвата, и SM-6 для перехвата цели на конечном участке полета. Кроме того, эти шахтные пусковые установки в перспективе могут использоваться для создаваемого перехватчика GPI (Glide Phase Interceptor) гиперзвуковых ракет. На острове размещен радар AN/SPY-1 в качестве составной части системы Aegis.

Издание указывает, что наземная система ПРО Aegis - это шаг к устранению уязвимости американских военных баз на острове для атак Китая в случае полномасштабного конфликта в регионе.

В рамках усилий по радикальному обновлению обороны Гуама США развертывают базу системы Aegis Ashore, аналогичную таким же объектам, как в Польше и Румынии. Кроме того, предполагается развертывание такой системы на Гавайях.