Поиск

США развернули на острове Гуам систему противоракетной обороны Aegis

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США разместили на острове Гуам в западной части Тихого океана элементы наземной системы противоракетной обороны Aegis, сообщило The War Zone, ссылаясь на данные Пентагона.

В частности, там установлены модульные пусковые установки Мк-41 для противоракет SM-3, предназначенные для заатмосферного перехвата, и SM-6 для перехвата цели на конечном участке полета. Кроме того, эти шахтные пусковые установки в перспективе могут использоваться для создаваемого перехватчика GPI (Glide Phase Interceptor) гиперзвуковых ракет. На острове размещен радар AN/SPY-1 в качестве составной части системы Aegis.

Издание указывает, что наземная система ПРО Aegis - это шаг к устранению уязвимости американских военных баз на острове для атак Китая в случае полномасштабного конфликта в регионе.

В рамках усилий по радикальному обновлению обороны Гуама США развертывают базу системы Aegis Ashore, аналогичную таким же объектам, как в Польше и Румынии. Кроме того, предполагается развертывание такой системы на Гавайях.

Гуам Пентагон США Тихий океан Китай Aegis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

В Южной Корее задумались об отказе от политики непредоставления оружия Украине

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Лондон предоставит Киеву кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов за счет активов РФ

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

В постпредстве КНДР при ООН назвали слухами "отправку северокорейских военных в РФ"

Обострение палестино-израильского конфликта

Больница "Ас-Сахель" опровергает заявление ЦАХАЛ о бункере "Хезболлы" с $500 млн

Оставшиеся без света жители Сантьяго-де-Куба протестуют против бездействия властей

Обострение палестино-израильского конфликта

В "Хезболле" заявили о новой атаке на базу военной разведки Израиля

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });