SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Носитель Super Heavy впервые в истории ракетной техники совершил посадку обратно на стартовый комплекс с захватом системой Mechazilla, свидетельствует прямая трансляция компании-разработчика SpaceX.

Прямая трансляция SpaceX продолжается, но пока объявлен перерыв.

Ранее в воскресенье Starship стартовал в очередной, пятый, испытательный полет на орбиту. После одночасового витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship будет сведен с орбиты и затоплен в Индийском океане.

Ранее ракета запускалась четыре раза, но только два полета - в марте и июне этого года - увенчались успехом. Во время пуска 6 июня Super Heavy удалось мягко приводнить.