В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

Ракета Starship перед испытательным запуском в штате Техас Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самая большая в мире ракета Starship, предназначенная для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в воскресенье стартовала в очередной, пятый, испытательный полет на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая НАСА для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

После одночасового витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship будет сведен с орбиты и затоплен в Индийском океане.

Тем временем носитель Super Heavy должен впервые в истории ракетной техники совершить посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет схвачен при приземлении рычагами системы Mechazilla.

Ранее ракета запускалась четыре раза, но только два полета - в марте и июне этого года - увенчались успехом.