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Корабль Starship совершил контролируемое приводнение в Индийском океане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пятый испытательный пуск ракетной системы Starship в воскресенье прошел успешно, пилотируемый корабль совершил контролируемое приводнение в Индийском океане к северу-западу от Австралии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как отмечает CNN, у компании не было планов поднимать корабль из воды. Одной из задач пуска была отработка маневра для посадки, который можно было бы использовать при возвращении корабля на сушу в будущем.

Ранее в воскресенье SpaceX смогла впервые в истории ракетной техники посадить носитель Super Heavy обратно на стартовый комплекс с захватом системой Mechazilla. До этого 6 июня в ходе испытательного полета Super Heavy совершил приводнение.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Starship SpaceX
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