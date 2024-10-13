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Президент Ирана попросил Макрона повлиять на Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал Париж оказать влияние на Израиль, сообщает агентство "Мехр".

"Мы призываем Францию присоединиться к другим европейским странам в их усилиях, направленных на то, чтобы заставить сионистский режим остановить геноцид и преступления в Газе и Ливане", - сказал иранский президент.

"Мы положительно оцениваем недавно принятую французским правительством позицию по осуждению действий сионистского режима в Ливане и призыв прекратить поставки оружия Израилю", - отметил Пезешкиан в разговоре с Макроном.

Президент Ирана добавил, что Тегеран "будет приветствовать и поддерживать любые предложения, нацеленные на создание мира и стабильности в регионе".

Ранее в октябре президент Франции заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Он сказал, что Париж уже не поставляет такое оружие.

Израиль Иран Франция Эммануэль Макрон Масуд Пезешкиан
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