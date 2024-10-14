Поиск

Как минимум четыре человека погибли в результате удара Израиля по больнице в Газе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека погибли и 70 получили ранения в результате удара по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, в которой якобы действовал командный центр движения ХАМАС.

"Некоторое время назад, под руководством разведки армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ), ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра в районе Дейр-эль-Балаха. Командный центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил больницей "Шухада Аль-Акса", использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль", - говорится в заявлении армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Отмечается, что перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, "включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные".

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщал, что из-за удара Израиля вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток палестинцев.

По данным арабских СМИ многие из раненых находятся в критическом состоянии. Ожидается, что число жертв будет расти.

На кадрах, запечатлевших непосредственные последствия удара, виден сильный взрыв и огромные языки пламени, поднимающиеся из района, по которому был нанесен удар.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Дейр-эль-Балах Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

В Египте столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });