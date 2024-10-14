Как минимум четыре человека погибли в результате удара Израиля по больнице в Газе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека погибли и 70 получили ранения в результате удара по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, в которой якобы действовал командный центр движения ХАМАС.

"Некоторое время назад, под руководством разведки армии обороны Израиля и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ), ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра в районе Дейр-эль-Балаха. Командный центр, расположенный на территории комплекса, который ранее служил больницей "Шухада Аль-Акса", использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль", - говорится в заявлении армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Отмечается, что перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, "включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные".

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщал, что из-за удара Израиля вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток палестинцев.

По данным арабских СМИ многие из раненых находятся в критическом состоянии. Ожидается, что число жертв будет расти.

На кадрах, запечатлевших непосредственные последствия удара, виден сильный взрыв и огромные языки пламени, поднимающиеся из района, по которому был нанесен удар.