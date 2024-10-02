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Президент Ирана заявил, что не хочет эскалации с Израилем

Однако он пообещал жесткий ответ, если Израиль ударит по Ирану

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тегеран не стремится к дальнейшему конфликту с Израилем, но, если израильские власти решат нанести удар по Ирану, их будет ждать суровый ответ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает Mehr.

"Мы не стремимся к войне. Это сам сионистский режим вынудил нас реагировать. Если Израиль снова нападет на нас, мы ответим еще более жестко", - сказал глава государства.

"Безопасность региона - это безопасность всех мусульман. С тех пор, как я был избран президентом, я стремился к миру и спокойствию. Ни одна страна не может развиваться с помощью войны", - добавил он.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в этот день также заявил о готовности Ирана дать "решительный ответ" на действия "любой третьей стороны, которая вступит в конфликт в поддержку сионистского режима".

"И если сионистский режим решит ответить, наша реакция будет еще более суровой", - подчеркнул Аракчи.

По словам иранского министра, Тегеран, нанеся во вторник ракетный удар по Израилю, "воспользовался правом на самооборону".

"Действия, предпринятые прошлой ночью, и распространенные в сети изображения ясно показывают, что мы достигли наших целей, которые были исключительно военными. Мы не наносили ударов по гражданским объектам", - отметил он.

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские военные пообещали ответить на эту атаку.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Аббас Аракчи Израиль Иран МИД Масуд Пезешкиан
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