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Трамп считает, что внутренние враги для США опаснее внешних

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что наибольшую опасность для страны представляют враждебные силы внутри нее.

"У нас есть враги за границей и у нас есть внутренние враги. И по моему мнению, внутренние враги опаснее Китая, России и других стран", - заявил он в интервью телеканалу Fox news.

Одним из таких "врагов" Трамп назвал члена Палаты представителей Конгресса демократа Адама Шиффа, планирующего стать сенатором.

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Трамп также указал на эту опасность в контексте запланированных на 5 ноября президентских выборов. Экс-президент допустил возможность применения силы против лиц, которые могут помешать проведению выборов.

"У нас есть очень плохие, больные люди - радикально левые, лунатики. С ними можно легко справиться, если необходимо, силами Национальной гвардии, а если очень необходимо - силами военных", - сказал он.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что ситуация в сфере миграции на южной границе США - более серьезная проблема, чем сложности в экономике.

За последние несколько месяцев в отношении Трампа были совершены две попытки покушения. Кроме того, Секретная служба США ранее усилила его охрану после появления информации о планах Ирана ликвидировать Трампа, сообщала CNN со ссылкой на источники.

Дональд Трамп США
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