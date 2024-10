Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), пишет Financial Times.

В конце сентября сообщалось, что стороны на неопределенный срок прервали переговоры о новом коллективном соглашении.

"Наша команда вела переговоры добросовестно, - заявила сотрудникам руководитель сегмента гражданской авиации Boeing Стефани Поуп в опубликованном накануне письме. - К сожалению, профсоюз не принял предложенные нами условия всерьез".

По ее словам, требования IAM намного превышают приемлемые для компании с точки зрения конкурентоспособности.

Последнее предложение Boeing, выдвинутое 23 сентября, предусматривало повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе Атлантического побережья США выросла бы до $111 155 с $75 608 в год.

Изначально профсоюз требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение Boeing его члены отклонили. За последние восемь лет их зарплаты выросли на 4%.

Региональное отделение IAM на своем сайте отметило, что Boeing упрямо не хотела улучшать последнее предложение. В частности, аэрокосмический гигант отказался предлагать повышение зарплат, единовременные выплаты при ратификации нового коллективного соглашения и возвращать традиционную пенсионную программу, утверждает профсоюз.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тыс. сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Реакция рейтинговых агентств

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает ущерб от акции протеста для Boeing более чем в $1 млрд в месяц - даже с учетом мер экономии, принятых после ее начала.

S&P во вторник поставило кредитный рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения. Сейчас он находится на последней ступени инвестиционной категории - "BBB-".

Рейтинговое действие отражает повышенную вероятность снижения рейтинга в случае, если забастовка не завершится "ближе к концу года", говорится в сообщении агентства.

"Забастовка ставит под угрозу восстановление Boeing, - отмечает S&P. - Компания не выполнит цель по наращиванию выпуска самолетов MAX до 38 штук в месяц к концу 2024 года".

Агентство считает увеличение и стабилизацию объемов выпуска воздушных судов необходимым условием для вывода в плюс свободного денежного потока компании в 2025 году и улучшения ее кредитных показателей, что, в свою очередь, критически важно для сохранения рейтинга.

По прогнозам S&P, авиастроительный концерн в этом году зафиксирует отток денежных средств на уровне $10 млрд. Компании наверняка придется выйти на рынки капитала для привлечения средств на обслуживание долга и финансирование оборотного капитала, отмечает агентство.

Кроме того, Boeing "вряд ли согласится вернуть традиционную пенсионную программу, учитывая ее стоимость, а это повышает вероятность затяжной забастовки", говорится в сообщении S&P. Неясно, насколько компания и профсоюз расходятся во мнениях по непенсионным вопросам, констатирует агентство.

Moody's Ratings в сентябре также поставило рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения. Рейтинги компании пересматривает и Fitch. Снижение рейтингов любым их трех агентств отправит облигации аэрокосмического гиганта в "мусорную" категорию.

Это ограничит его возможности в сфере привлечения долгового капитала, а облигации будут отрезаны от пенсионных фондов и многих других инвесторов, которые могут вкладывать средства только в инструменты инвестиционного уровня, пишет MarketWatch.

Дополнительным негативным фактором для Boeing стали новости о том, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) во вторник предупредило авиакомпании о риске блокировки или ограничения работы системы управления рулем направления на самолетах 737 NG и 737 MAX с компонентами производства Collins Aerospace, входящей в RTX Corp..

Акции Boeing дешевеют на 1,6% в ходе предварительных торгов в среду, RTX - почти не меняются в стоимости.