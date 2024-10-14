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В ЦАХАЛ признали серьезность удара "Хезболлы" по израильской военной базе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Атака беспилотника движения "Хезболла" по израильской военной базе бригады "Голани" привела к тяжелым последствиям, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"Мы на войне, и последствия атаки на тренировочную базу, расположенную в тылу, оказались тяжелыми и болезненными", - приводятся в сообщении слова начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, прибывшего на этот объект.

"Мы продолжаем работу и готовимся к будущему. За время войны бригада "Голани" добилась немалых результатов и решительно действовала в трудных ситуациях - продолжайте этот путь", - также заявил Халеви.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером "Хезболла" запустило БПЛА и нанесло удар по базе бригады "Голани" на севере Израиля. По заявлениям ЦАХАЛ, из-за атаки погибли четверо израильских солдат.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла ЦАХАЛ Израиль Ливан
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