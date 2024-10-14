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Четверо военных погибли в результате атаки беспилотника "Хезболлы" на военную базу в Израиле

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Четверо солдат погибли в воскресенье вечером в результате атаки беспилотника "Хезболлы" на военную базу, расположенную рядом с израильским городом Биньямина.

"Вчера (в воскресенье) беспилотник, запущенный террористической организацией "Хезболла", нанес удар по военной базе, расположенной рядом с Биньяминой. (...) В результате инцидента погибли четверо солдат ЦАХАЛа (армия обороны Израиля - ИФ), еще семеро получили тяжелые ранения", - говорится в заявлении израильских военных в телеграм-канале.

Между тем, экстренные службы сообщают, что в результате удара более 60 человек получили ранения.

Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля изучит, как беспилотник, запущенный "Хезболлой", проник на территорию страны.

"Мы изучим и расследуем этот инцидент, как беспилотник проник на базу без предупреждения", - сказал он в своем видеообращении.

Между тем, как сообщает издание Times of Israel, "Хезболла" запустила два беспилотника Mirsad, которые вторглись в воздушное пространство Израиля.

Оба дрона были зафиксированы израильскими радарами, и один из них был сбит у побережья к северу от Хайфы.

Самолеты и вертолеты израильских ВВС преследовали второй беспилотник, но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его из виду. Как сообщает издание, это произошло, вероятно, из-за того, что он пролетел очень близко к земле.

"Сирена не звучала, поскольку предполагалось, что он разбился или был перехвачен после его исчезновения", - отмечает газета.

Тем временем "Хезболла" опубликовала заявление, в котором сообщила, как осуществила атаку беспилотника на военную базу.

"В ходе качественной и сложной операции ракетные силы (...) выпустили десятки ракет по различным целям (...) с целью захвата израильских систем противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

"В то же время военно-воздушные силы "Исламского сопротивления" запустили эскадрильи различных беспилотных летательных аппаратов в различные районы Акко и Хайфы. Качественные беспилотники смогли незамеченными проникнуть сквозь радары израильской противовоздушной обороны и достигли своей цели в тренировочном лагере элитной бригады "Голани" в районе Биньямина", - сообщили в движении.

"Хезболла" предупредила, что воскресное нападение является "легкой частью того, что ждет, если (Израиль) продолжит свои нападения на наш непокорный народ".

В ливанском движении "Хезболла" также заявили о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.

"(...) Бойцы "Исламского сопротивления" вечером в воскресенье 13-10-2024 года произвели качественный ракетный обстрел Центра реабилитации и технического обслуживания (7200) к югу от Хайфы", - говорится в заявлении.

Израиль Хезболла
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