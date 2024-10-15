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Замглавы "Хезболлы" заявил, что для Израиля лучше всего было бы прекратить огонь

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прекращение Израилем боевых операций стало бы лучшим способом урегулировать конфликт в ближневосточном регионе, заявил заместитель генсека "Хезболлы" Наим Касем, которого цитирует телеканал "Аль-Джазира".

"Я говорю израильтянам: решение - остановить огонь. Решение - перемирие. После прекращения огня израильские поселенцы смогут вернуться на север", - сказал он.

По его словам, продолжение Израилем боевых действий в Ливане и Газе будет означать то, что свыше двух миллионов жителей севера Израиля будут находиться постоянно под угрозой. В то же время, подчеркнул Касем, израильским военным не удастся справиться с сопротивлением в Ливане.

Он также заявил, что конфликт Израиля и "Хезболлы" нельзя отделить от событий в секторе Газа. Касем обвинил израильские власти в желании взять под контроль все арабские страны и исламский мир. При этом он заявил, что США помогают Израилю, и добавил, что Вашингтон так же, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху, хочет "нового Ближнего Востока".

После гибели 27 сентября при израильском ударе главы "Хезболлы" Хасана Насраллы Касем является фактическим лидером движения.

Ливан Газа Хезболла Израиль
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