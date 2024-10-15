Замглавы "Хезболлы" заявил, что для Израиля лучше всего было бы прекратить огонь

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прекращение Израилем боевых операций стало бы лучшим способом урегулировать конфликт в ближневосточном регионе, заявил заместитель генсека "Хезболлы" Наим Касем, которого цитирует телеканал "Аль-Джазира".

"Я говорю израильтянам: решение - остановить огонь. Решение - перемирие. После прекращения огня израильские поселенцы смогут вернуться на север", - сказал он.

По его словам, продолжение Израилем боевых действий в Ливане и Газе будет означать то, что свыше двух миллионов жителей севера Израиля будут находиться постоянно под угрозой. В то же время, подчеркнул Касем, израильским военным не удастся справиться с сопротивлением в Ливане.

Он также заявил, что конфликт Израиля и "Хезболлы" нельзя отделить от событий в секторе Газа. Касем обвинил израильские власти в желании взять под контроль все арабские страны и исламский мир. При этом он заявил, что США помогают Израилю, и добавил, что Вашингтон так же, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху, хочет "нового Ближнего Востока".

После гибели 27 сентября при израильском ударе главы "Хезболлы" Хасана Насраллы Касем является фактическим лидером движения.