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МИД Ирана пообещал привлечь Израиль к ответственности за гибель командира КСИР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Израиль должен понести ответственность за гибель командира Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Ливане бригадного генерала Аббаса Нилфорушана, сообщает в понедельник "Пресс-ТВ" со ссылкой на иранский МИД.

"МИД Ирана назвал убийство генерала КСИР беззаконием и преступлением, которому нет прощения, и подчеркнул, что Исламская Республика воспользуется всеми возможностями для наказания сионистского режима и привлечения его к ответственности", - отмечает телеканал.

В ведомстве также вновь выразили соболезнования в связи с потерей верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, иранскому народу и семье Нилфорушана.

В понедельник поминальные службы в память о погибшем должны пройти в Эн-Наджафе и Кербеле в Ираке, а также в Мешхеде в Иране. После завершающей заупокойной службы 17 октября в Исфахане Нилфорушана похоронят.

27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Вместе с Насраллой был убит и бригадный генерал КСИР Нилфорушан.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. В КСИР заявили, что провели атаку в качестве мести за погибших от израильских атак. "В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - говорилось в сообщении в Telegram-канале КСИР.

Иран КСИР Израиль Аббас Нилфорушан
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