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В офисе Нетаньяху заявили, что ответ Ирану будет определяться интересами Израиля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что интересы Израиля определят форму ответа Ирану, пишет газета Times of Israel.

"Мы прислушиваемся к соображениям американского правительства, однако будем принимать окончательные решения исходя из национальных интересов безопасности Израиля", - цитирует издание заявление офиса израильского премьера.

Это заявление последовало за публикацией Washington Post, сообщившей со ссылкой на источники о готовности Израиля нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

По данным источников Washington Post, Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

Это предполагает более ограниченный ответный удар, направленный на предотвращение масштабной войны, отмечает издание.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы так отвечать на ракетную атаку Ирана.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль Иран США Нетаньяху
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