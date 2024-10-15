Wizz Air решила не летать в Израиль как минимум до середины января

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Венгерская авиакомпания Wizz Air, ранее приостановившая полеты в Тель-Авив, продлила мораторий на три месяца, до 14 января.

"В связи с продолжающейся ситуацией в регионе Wizz Air временно приостанавливает полеты в Тель-Авив и из него", - говорится в сообщении компании.

По словам представителей Wizz Air, пассажирам, которых это затронуло, предлагается компенсация в виде кредитов Wiz Credits или возврата стоимости билета, а также бесплатная смена рейса.