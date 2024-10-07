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Иран снял введенные ранее ограничения на полеты гражданских самолетов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты гражданской авиации, введенные в ночь на понедельник в Иране, сняты, сообщают иранские СМИ.

"После обеспечения Организацией гражданской авиации благоприятных и безопасных условий полетов, все объявленные ограничения сняты, и авиакомпаниям разрешено выполнять полеты", - передают издания со ссылкой на власти.

Ранее агентство "Мехр" со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана сообщало, что все иранские аэропорты отменили рейсы с 21:00 (время местное) воскресенья до 6 часов утра (05:30 мск) понедельника, причины не назывались.

В воскресенье командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем.

В свою очередь источник в вооруженных силах Ирана заявил агентству "Тасним", что иранские военные полностью готовы к возможным действиям Израиля.

При этом формы ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Иран гражданская авиация полеты
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