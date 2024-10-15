Еврокомиссар по энергетике настаивает на возможности полного отказа от импорта газа из РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В конце текущего года завершается действие соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом" по украинскому транзиту из РФ, и ЕС к этому готов, заявила во вторник член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Сегодня я подтвердила министрам (энергетики стран ЕС - ИФ), что мы к этому готовы. Мы знали, что этот контракт истечет к концу года. Комиссия тесно сотрудничает с наиболее пострадавшими государствами-членами, чтобы подготовиться к сценарию нулевого транзита с 1 января 2025 года", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по энергетике, проходившего в Люксембурге.

Она отметила, что "Центральная и Юго-Восточная Европа диверсифицировали варианты поставок, чтобы полностью заменить 14 млрд куб. м российского газа, который все еще прокачивается транзитом через Украину".

По ее словам, "новые и существующие терминалы СПГ имеют достаточную мощность, транспортная инфраструктура есть, существуют различные альтернативные маршруты поставок как для СПГ, так и для трубопроводного газового импорта".

"Я уже говорила это раньше и повторю еще раз: нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без этого российского газа. Если государства-члены предпочитают продолжать импортировать российский газ, и они делают это даже сверх контрактных мощностей, или если они хотят подписать новые соглашения о новых мощностях, я хочу ясно заявить: это не необходимость. Это политический выбор, и опасный", - продолжила Симсон.

В связи с этим она отметила "крупные достижения" в рамках плана по энергетической независимости ЕС REPowerEU. В частности, указала на диверсификацию поставок газа, сообщив, что "с августа 2022 года по июль 2024 года спрос на газ снизился на 18%, и это помогло сэкономить 146 млрд куб. м газа".

"Однако я предупредила о риске отступления от повестки REPowerEU. Я выразила министрам свою глубокую обеспокоенность по поводу увеличения объемов российского газа в ЕС за последние несколько месяцев. С 2022 года мы ежегодно сокращаем этот импорт. Мы не должны позволить 2024 году сломать эту тенденцию", - подчеркнула Симсон.

Она допустила, что наращивание поставок газа из РФ в последние месяцы приведет к тому, что их объем в 2024 году превысит показатели 2023 года. По ее мнению, в октябре еще не поздно прервать эту тенденцию и закупить газа меньше, чем в 2023 году, о чем она заявила на заседании Совета ЕС.

Член ЕК считает это увеличение "отчасти обусловленным временными обстоятельствами". Она призвала "сохранять бдительность, чтобы это не стало структурной тенденцией".

"За последние два года комиссия сделала все возможное, чтобы государства-члены могли улучшить перспективы безопасности поставок. Даже при отсутствии полного режима санкций в отношении российского газа и СПГ у нас теперь есть инструменты для постепенного полного отказа от российского импорта, включая положения газового пакета и санкции за перевалку, которые вступят в силу в следующем году", - сказала еврокомиссар по энергетике.