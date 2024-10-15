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В ЕС обсудят инициативу по запрету импорта российского СПГ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС обсудят инициативу по запрету и более жесткому отслеживанию импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, сообщил во вторник министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен.

"Бельгия внесет инициативу по запрету импорта СПГ и по отслеживанию импорта СПГ из России более структурно. Наша страна поддержит эту идею", - сказал он журналистам в Люксембурге на встрече министров энергетики Евросоюза.

В понедельник Bloomberg сообщал, что Франция и еще несколько стран ЕС призовут ввести более жесткие правила по отслеживанию импорта российского СПГ.

В июне ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, были введены "ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе газопроводов". Также запрещались новые инвестиции и передача технологий для завершений российских проектов по сжижению природного газа, а также перегрузка в портах ЕС российского СПГ для поставок в третьи страны.

ЕС РФ СПГ
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