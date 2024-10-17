Поставки СПГ в Японию в сентябре не росли из-за высоких цен в Азии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Япония, второй в мире покупатель сжиженного природного газа, в сентябре 2024 года импортировала 5,43 млн тонн СПГ, что на 2% (примерно на один танкер) меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщило Министерство финансов. Аналогичная сдержанная позиция (+1% по объему) была характерна и для августовских закупок.

Средняя цена импортируемого газа сложилась в сентябре на уровне $462 за тысячу кубометров после $474 в августе.

Активность других азиатских покупателей, таких как Южная Корея (в сентябре нарастила импорт в годовом выражении на 12%) или Тайвань (+17%), поддерживает цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в сентябре 2024 года составил около $480 за тысячу кубометров, после $490 в августе.

Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года поставки газа в Японию растут на 0,6% - до 49,188 млн тонн.

Этим летом Япония менее агрессивно, чем в прошлые годы, расходовала коммерческие запасы СПГ. Восстановление запасов в преддверии замы в этом году началось раньше, чем в 2023. Такое поведение требует дополнительных объемов газа. В сентябре 2024 года запасы прибавили 160 тысяч тонн, тогда как год назад было сокращение на 80 тысяч тонн.

В сентябре 2024 года импорт СПГ из России составил 432 тысячи тонн (на 12% выше, чем годом ранее), с начала года поставки составили 4,109 млн тонн (-0,7%). Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос в сентябре на 8% - до 765 тыс. тонн, с начала года - 4,628 млн тонн (+12%). Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закуплено 1,342 млн тонн (+22%) в прошлом месяце, с начала года - 12,279 млн тонн, +2%. С Ближнего Востока - 726 тыс. тонн в августе (+66%), с начала года - 5,56 млн тонн (+2%).

Международное энергетическое агентство как выразитель интересов покупателей энергоресурсов традиционно заявляет сильно заниженные прогнозы спроса. В отношении потребления газа в Японии в обновленном (октябрьском) обзоре по мировому рынку МЭА ожидает в 2024 году стабильного потребления газа, тогда как ранее ожидалось снижение на 1%.