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Число жертв конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане выросло до 2350 человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Общее число погибших с октября прошлого года в результате израильских ударов по Ливану выросло до 2 350 человек, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

В миреЧисло жертв ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человекЧисло жертв ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человекЧитать подробнее

Ранее поступала информация о 2,1 тыс. убитых.

В Минздраве Ливане отметили, что в понедельник при атаках Израиля погиб 41 человек, еще 124 человека получили ранения.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы.

Ливан Израиль
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