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Число жертв ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человек

Представитель движения "Хезболла" Сафа, по данным СМИ, выжил

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ударов Израиля по столице Ливана выросло до 22 человек, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

По данным ведомства, 22 человека погибли и 117 получили ранения.

Тем временем "высокопоставленный представитель" ливанского шиитского движения "Хезболла" Вафик Сафа выжил, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в группировке. Согласно источнику "Хезболлы" и по сообщениям израильских СМИ, Сафа был целью ударов Израиля по Бейруту.

Его считают ответственным за доставку контрабандных грузов и организацию поездок членов "Хезболлы".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Как сообщила армия обороны Израиля в своем телеграм-канале, по состоянию на 23:00 четверга около 190 снарядов, выпущенных движением "Хезболла", попали из Ливана в Израиль за минувшие сутки.

Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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