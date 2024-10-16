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Американская авиакомпания Delta не будет летать в Израиль до конца марта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке прекращает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом до 31 марта следующего года.

Авиакомпания отмечает, что оповестила пассажиров об отмене рейсов. Они могут забронировать билеты на доступные даты (вплоть до 1 июля 2025 года).

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Ранее авиакомпания сообщала о приостановке авиасообщения с Израилем до конца 2024 года.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Израиль США Delta Delta Air Lines
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