Американская авиакомпания Delta не будет летать в Израиль до конца марта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке прекращает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом до 31 марта следующего года.

Авиакомпания отмечает, что оповестила пассажиров об отмене рейсов. Они могут забронировать билеты на доступные даты (вплоть до 1 июля 2025 года).

Ранее авиакомпания сообщала о приостановке авиасообщения с Израилем до конца 2024 года.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.