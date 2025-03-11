Delta Air ухудшила квартальный прогноз на ожидании спада спроса на внутренние рейсы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Delta Air Lines Inc., одна из крупнейших авиакомпаний США, ухудшила прогнозы на первый квартал 2025 года в связи с ожиданиями ослабления спроса на внутренние рейсы.

По новым прогнозам, выручка компании в январе-марте увеличится на 3-4%, прибыль в расчете на акцию составит $0,3-0,5, операционная маржа - 4-5%. В январе Delta Air ожидала повышения выручки на 7-9%, а также прогнозировала прибыль в расчете на акцию в $0,7-1 и операционную маржу в 6-8%.

Ухудшение прогнозов в компании объясняют снижением внутреннего спроса в связи с "недавним ослаблением потребительского и делового доверия в условиях роста макроэкономической неопределенности", говорится в пресс-релизе Delta Air.

Прогнозы для международных рейсов остаются прежними, отмечается в сообщении.

Акции Delta Air подешевели на 11,2% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 18%.