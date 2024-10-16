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Франция объявила о предстоящих поставках беспилотников Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил в среду о поставках Парижем в ближайшие недели французских беспилотников (БПЛА) Украине.

"Дроны-камикадзе абсолютно необходимы при проведении операций", - цитирует телеканал BFMTV заявление министра. Лекорню отметил, что БПЛА "смогут послужить дополнением к самоходным орудиям Caesar с точки зрения артиллерии".

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По словам главы французского оборонного ведомства, испытания дистанционно управляемых аппаратов прошли успешно. Лекорню заявил, что первые срочные поставки БПЛА украинской армии будут осуществлены "в ближайшие недели".

Ранее в марте министр заявлял, что ВС Франции заказали 2 тысячи дронов по "французской концепции", из которых первые 100 предназначаются Украине.

Франция Украина
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