Франция объявила о предстоящих поставках беспилотников Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил в среду о поставках Парижем в ближайшие недели французских беспилотников (БПЛА) Украине.

"Дроны-камикадзе абсолютно необходимы при проведении операций", - цитирует телеканал BFMTV заявление министра. Лекорню отметил, что БПЛА "смогут послужить дополнением к самоходным орудиям Caesar с точки зрения артиллерии".

По словам главы французского оборонного ведомства, испытания дистанционно управляемых аппаратов прошли успешно. Лекорню заявил, что первые срочные поставки БПЛА украинской армии будут осуществлены "в ближайшие недели".

Ранее в марте министр заявлял, что ВС Франции заказали 2 тысячи дронов по "французской концепции", из которых первые 100 предназначаются Украине.