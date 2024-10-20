Лекорню заявил, что Франция не против вступления Украины в НАТО

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вопрос вступления Украины в НАТО, включенный президентом Владимиром Зеленским в его "мирный план", зависит от будущей администрации США, при этом Франция не против таких устремлений Киева, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

"Все зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Мы, Франция, в принципе не против этого", - сказал он, отвечая на вопросы издания La Tribune Dimanche.

При этом Лекорню указал на необходимость "найти средства для прочного мира".

Комментируя план Зеленского, Лекорню отметил, что его некоторые аспекты интересны. "Прежде всего, этот план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил. (...) Мы должны не упускать из вида вопрос: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?" - заявил министр.

На вопрос, продолжит ли Франция подготовку украинских военнослужащих, помимо 2 тыс. солдат, которые проходят ее в настоящее время, Лекорню ответил: "Я этого хочу и работаю над этим".