Премьер Словакии ожидает завершения конфликта на Украине в ближайшее время

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшем будущем.

"Вероятность окончания войны на Украине в ближайшее время очень высока", - цитирует его в среду словацкое агентство TASR.

Фицо вновь отметил, что этот конфликт не имеет военного решения, и что он поддержит любой мирный план, направленный на урегулирование ситуации на Украине. В то же время, по его словам, стоит забыть о том, что РФ покинет Крым, Донецк или Луганск.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что всегда старался иметь с Россией сбалансированные отношения.

Фицо также заверил, что Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, при этом о каких-либо военных поставках речи не идет. Он также высказался за продолжение поставок нефти и газа в Словакию из России через Украину, заявив об отказе закупать нефть через Адриатическое море.