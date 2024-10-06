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Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в воскресенье, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

"Пока я являюсь главой словацкого правительства я буду распоряжаться, чтобы члены парламента, которые находятся под моим контролем - как председателя правящей партии, никогда не давали согласия на присоединение Украины к НАТО", - приводят европейские СМИ слова Фицо.

При этом журналисты напоминают, что для членства в НАТО в соответствии с договором от 1949 года необходимо "единогласное согласие" всех стран-членов альянса. Фицо занимает пост премьера с октября 2023 года, срок его полномочий - до 2027 года.

Кроме того, словацкий премьер заявил, что рассматривает возможность приехать в Москву в мае 2025 года на 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, "при условии, что меня пригласят".

"Освобождение пришло с Востока. И ничто не может изменить эту правду", - сказал он.

На прошлой неделе Фицо пообещал "сделать все возможное, чтобы возобновить экономические и стандартные отношения с Россией".

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте пообещал работать над дальнейшей помощью Украине и реализацией мер, о которых было объявлено по итогам саммита альянса в Вашингтоне в 2024 году.

В июле участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, "когда настанет подходящее время", и отметили, что считают этот процесс необратимым.

Словакия Роберт Фицо Украина НАТО
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