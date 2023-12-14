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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Фицо не согласен с уверенностью Столтенберга в военном решении конфликта на Украине

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Словакии не верят в военное решение конфликта на Украине и видят необходимость в мирной инициативе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Мы обменялись с генсеком НАТО мнениями относительно ситуации на Украине. Это тема, по которой наши мнения расходятся. Я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военное решение конфликта на Украине. Нам не хватает мирной инициативы, и не имеет значения, на какой платформе ее реализовывать - внутри Евросоюза или НАТО", - заявил Фицо.

Он добавил, что Словакия не отказывается от гуманитарной помощи Украине, и что страна осознает и намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Ранее сообщалось, что новое правительство Словакии, которое приступило к работе в конце октября, приняло решение заблокировать выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро.

Евросоюз Словакия НАТО Роберт Фицо Украина Йенс Столтенберг
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