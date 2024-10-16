На саммите ЕС 17-18 октября тема Украины будет центральной

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит ЕС в Брюсселе 17-18 октября лидерам стран Евросоюза заявил, что Украина будет в центре их дискуссий.

"Мы услышим от президента (Украины Владимира) Зеленского о предложенном им плане победы и поработаем над следующими шагами по достижению консенсуса вокруг мирной инициативы, основанной на принципах Устава ООН и международного права", - говорится в послании Мишеля главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, они также сосредоточат внимание на финансовой помощи Украине.

"Я ожидаю, что мы выполним наше обязательство, взятое в июне совместно с партнерами по G7, предоставить около 45 млрд евро ($50 млрд) к концу года для поддержки военных, бюджетных и восстановительных нужд Украины", - сказано в письме, опубликованном в среду пресс-службой Евросовета.

Кроме того, Мишель указал на необходимость поддержки Украины в связи с приближением зимы. "Поскольку более половины энергетической инфраструктуры Украины разрушено, усилия по подготовке к зиме требуют срочного внимания", - подчеркнул глава Европейского совета.

Как еще одну важную тему европейской встречи в верхах Мишель отметил Ближний Восток. "Спустя год после жестоких террористических атак ХАМАС 7 октября против израильского народа положение резко обостряется. На местах гуманитарная ситуация ухудшается при недопустимых жертвах среди гражданских лиц. Немедленное прекращение огня и освобождение заложников остаются главными приоритетами. Европейский совет должен решительно добиваться деэскалации и настаивать на соблюдении международного и гуманитарного права", - заявил председатель Евросовета.

Он указал на "безответственность и неприемлемость" недавних атак Израиля против миротворцев ООН в южном Ливане, чья безопасность, как и гуманитарных работников, должна быть защищена.

Среди прочих вопросов повестки саммита Мишель назвал "конкурентоспособность и экономическую устойчивость" Евросоюза, "стратегический обмен мнениями между лидерами" по миграции и "несколько политических вопросов, касающихся международных отношений, включая ситуацию в Молдавии, а также в Грузии".

Глава Евросовета считает, что "обе страны переживают решающий момент для своего европейского пути".