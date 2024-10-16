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Новый генсек НАТО обеспокоен военным сотрудничеством РФ и КНДР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сотрудничество РФ и КНДР в военной сфере вызывает беспокойство, заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы осуждаем усиливающееся сотрудничество в военной сфере России и Северной Кореи", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, генсек альянса отметил, что у НАТО нет информации об участии военных КНДР в боевых действиях на Украине. "Я не могу подтвердить эти сообщения, но они вызывают беспокойство", - сказал он.

Рютте занял должность генсека НАТО 1 октября, сменив Йенса Столтенберга.

НАТО РФ КНДР Марк Рютте
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