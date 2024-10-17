Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис Фото: AP/TASS

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах ее президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена.

"Позвольте мне внести ясность: мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена", - сказала Харрис в интервью телеканалу Fox News.

"И, как каждый новый президент, вступающий в должность, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие идеи. Я представляю новое поколение руководителей", - отметила она.

По словам Харрис, президент США должен быть готов реагировать на критику, не заявляя, что будет сажать людей.

"Это демократия, а при демократии президент Соединенных Штатов в Соединенных Штатах Америки должен быть готов к тому, чтобы иметь возможность реагировать на критику, не заявляя, что он посадит людей за это в тюрьму", - сказала она.

Таким образом вице-президент прокомментировала недавние заявления своего соперника, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о "внутреннем враге" и угрозах использовать вооруженные силы для преследования политических оппонентов в день выборов.

По ее мнению, Трамп "непригоден для службы, он неуравновешен, он опасен".

"Мы с вами оба знаем, что он говорил о том, чтобы натравить американских военных на американский народ. Он говорил о том, чтобы преследовать людей, которые участвуют в мирных акциях протеста. Он говорил о том, чтобы сажать людей за решетку, потому что они не согласны с ним", - напомнила Харрис.

Ранее вице-президент США заявляла в интервью ABC News, что не может представить, что бы она делала иначе, чем президент Джо Байден.

"Нет ничего, что приходило бы на ум, так как я принимала участие в большинстве решений, которые оказали влияние, в работе, которую мы проделали", - говорила Харрис.