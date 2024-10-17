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ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей района города Сур на юге Ливана

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг предписала гражданским лицам в городе Сур (Тир) на юге Ливана покинуть зону, в которой израильские военные планируют нанести удар по объектам движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи разместил карту этой зоны в соцсети X и посоветовал мирным жителям держаться от нее минимум на 500 м.

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Ранее в четверг израильские военные перед ударами по "Хезболле" призвали также эвакуироваться гражданское население ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана. Позднее местные СМИ сообщали о налетах израильской авиации на этот район.

В свою очередь в "Хезболле" в четверг заявили, что поразили управляемыми ракетами два израильских танка возле приграничной деревни Лябуна. В движении заявили, что танки загорелись, израильские военные понесли потери.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

ЦАХАЛ Ливан Израиль Сур
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