ЦАХАЛ уничтожил командира батальона "Хезболлы", ответственного за обстрелы Израиля

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные ликвидировали командира батальона "Хезболлы" на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, Хусейн Мухаммед Ауда отвечал за ракетные обстрелы израильской территории. Удары "Хезболлы" осуществлялись из района Бинт-Джубайль на юге Ливана.

Израильские военные также сообщили, что при нанесении авиаударов погибли 45 боевиков "Хезболлы" и "уничтожены 150 объектов группировки, в частности, склады оружия, ракетные установки и используемые в военных целях постройки".

Кроме того, Израиль призвал гражданское население ряда населенных пунктов в долине Бекаа на востоке Ливана эвакуироваться, предупредив о нанесении в ближайшее время ударов по объектам "Хезболлы", пишет The Times of Israel.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.