"Хезболла" заявила о начале нового этапа войны с Израилем

55 израильских военных погибли и более 500 получили ранения в Ливане, подсчитали в движении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ливанская радикальная группировка "Хезболла" сообщила, что начинает новый этап войны против Израиля.

"Основываясь на директивах командования, оперативный штаб Исламского сопротивления объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния с израильским врагом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новая фаза противостояния будет "раскрыта в ходе развития событий в ближайшие дни".

В заявлении указывается, что Исламское сопротивление продолжает противостоять израильской агрессии против Ливана, нанося армии противника тяжелые потери в личном составе и технике вдоль линии фронта на юге Ливана.

"Согласно наблюдениям бойцов Исламского сопротивления, потери противника достигли приблизительно 55 погибших и более 500 раненых среди израильских офицеров и солдат, в дополнение к уничтожению 20 танков "Меркава", четырех военных бульдозеров, бронетранспортера и бронетранспортерной машины для перевозки войск, а также к уничтожению двух беспилотных летательных аппаратов "Гермес-450", - отмечается в заявлении "Хезболлы".

В движении уточнили, что эти данные не включают потери Израиля на военных базах и казармах вдоль ливано-израильской границы и в глубине израильской территории.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.