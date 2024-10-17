Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля намерены продолжать бороться против группировки ХАМАС и освободить заложников, находящихся в секторе Газа, после ликвидации главы политбюро организации Яхьи Синвара, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Сегодня зло получило сокрушительный удар, но наша миссия еще не завершена... Мы продолжим прикладывать все наши силы, пока не вернем домой всех ваших близких", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он пообещал, что все оставшиеся представители руководства ХАМАС также будут уничтожены.

Вместе с тем премьер-министр обратился к жителям сектора Газа, заявив, что Синвар "разрушил их жизни". Он заявил, что ХАМАС больше не будет управлять анклавом.

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что смерть Синвара стала продолжением серии ликвидаций главарей враждебных Израилю группировок в ближневосточном регионе, и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит уничтожать врагов.

Он отметил, что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы отомстить тем, кто напал на Израиль год назад, и чтобы вернуть заложников из сектора Газа. Галант призвал боевиков ХАМАС отпустить заложников и сдаться.

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви посетил место, где Синвар был ликвидирован.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал Синвара "архитеррористом", который на протяжении многих лет представлял угрозу для граждан Израиля.

Ранее стало известно, что израильские военные ликвидировали Синвара в секторе Газа.

Синвар был преемником Исмаила Хании, погибшего в июле в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.