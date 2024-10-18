Байден и Нетаньяху обсудили, как использовать смерть Синвара для завершения войны в Газе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - США Джо Байден поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с ликвидацией лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, политики обсудили возможность возобновления переговоров по сектору Газа, сообщает Белый дом.

"Президент Байден и премьер-министр Нетаньяху также обсудили, как использовать этот момент, чтобы вернуть заложников домой и завершить войну, обеспечив безопасность Израиля и лишив ХАМАС возможности контролировать Газу", - говорится в сообщении администрации американского президента.

Отмечается, что оба лидера договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни как напрямую, так и через свои группы национальной безопасности.

Тем временем портал Axios со ссылкой на официальных лиц Израиля и США сообщает, что смерть лидера ХАМАС создает возможность возобновить переговоры по заключению соглашения об освобождении 101 заложника ХАМАС и установлении режима прекращения огня в секторе Газа.

Израильские чиновники надеются, что в отличие от Синвара другие лидеры и командиры ХАМАС будут в большей степени готовы сдаться и даже отправиться в изгнание в рамках сделки по прекращению войны.

Помощник Нетаньяху и другой израильский чиновник заявили порталу, что ликвидация Синвара открывает окно возможностей для заключения сделки по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа.

По их мнению, необходимо действовать быстро, чтобы добиться заключения такой сделки.

"Премьер-министр Нетаньяху сейчас сосредоточен на том, чтобы вернуть заложников любыми способами. Ликвидация Синвара создает прекрасную возможность для этого. Нетаньяху хочет использовать это для возобновления переговоров о сделке", - сказал помощник Нетаньяху.

По словам израильских чиновников, премьер-министр Израиля и его советники уже вступили в контакт с администрацией Байдена и посредниками из Катара и Египта по поводу перспектив сделки.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с премьер-министром Катара, обсудил смерть Синвара и переговоры по сделке.

Кроме того, как заявили в канцелярии президента Израиля Ицхака Герцога, Блинкен сообщил главе Израиля, что в ближайшие дни он планирует посетить регион, чтобы обсудить пути продвижения соглашения о заложниках в секторе Газа и о прекращении огня.