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Глава ЕК высказалась в поддержку "мирного плана" Зеленского

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского в тех аспектах, которые касаются ее компетенции.

"Конечно, мы поддерживаем мирный план президента Зеленского. Не мне судить, что касается вступления в НАТО. Но в том, что входит в нашу компетенцию, мы полностью поддерживаем его план", - сказала глава ЕК в ответ на соответствующий вопрос вечером в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета.

По мнению председателя Евросовета Шарля Мишеля, участвовавшего в пресс-конференции, презентация плана Зеленского на саммите ЕС внесла ясность относительно "срочных потребностей украинцев, особенно в военном и финансовом аспектах". План, считает Мишель, полезен уже тем, что позволяет определить, какая техника и какое финансирование необходимы срочно.

Заседание Евросовета утром в четверг началось с презентации Зеленским его "мирного плана" из пяти пунктов руководителям стран Евросоюза и институтов ЕС.

ЕК Евросовет Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский Шарль Мишель
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