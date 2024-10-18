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В НАТО не обсуждали мирный план Зеленского

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали по пунктам весь "мирный план", представленный им накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил на пресс-конференции после этого совещания генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

В миреГенсек НАТО "принял к сведению" мирный план ЗеленскогоЧитать подробнее

"Мы с уважением приняли к сведению этот план", - сказал Рютте, отвечая на вопрос об оценке натовской стороной плана Зеленского.

Он пообещал, что "НАТО продолжит делать всё, чтобы у Украины были необходимые военные возможности".

Обсуждение на заседании Совета НАТО-Украина, продолжил генсек, было направлено на то, "чтобы никто в Москве не подумал, что мы замедляемся".

"Наоборот, мы наращиваем наше промышленное производство, чтобы пополнить наши складские запасы и поддержать Украину. Мы поддерживаем производственные возможности на Украине, потому что там также есть большие промышленные мощности для производства, например, беспилотных аппаратов. И наш альянс продолжает оказывать всевозможную поддержку в области обучения военнослужащих и другую помощь", - сообщил Рютте.

Марк Рютте НАТО Украина Владимир Зеленский
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