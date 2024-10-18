Отстыковка от МКС Crew Dragon с космонавтом из РФ планируется 20 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю на данный момент планируется в воскресенье, следует из данных NASA.

Она будет осуществлена в 3:05 по времени Восточного побережья США (в 10:05 по московскому времени), если погодные условия в районе приводнения в Мексиканском заливе будут благоприятными.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Расстыковка корабля со станцией уже пять раз переносилась. Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10, 13, 14 и 18 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

Предполагается, что корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.