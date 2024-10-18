Расстыковку корабля Crew Dragon с МКС снова отложили

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции для возвращения на Землю, планировавшаяся 20 октября, отложена на сутки из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Теперь ожидается, что она произойдет в понедельник в 03:05 по времени Восточного побережья США (в 10:05 по Москве), если погодные условия в районе приводнения в Мексиканском заливе будут благоприятными.

Это уже шестой перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10, 13, 14, 18 и 20 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Предполагается, что корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.