Расстыковка Crew Dragon с с МКС вновь отложена

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции откладывается еще на несколько дней из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.

Условия в районе приводнения у побережья Флориды остаются неблагоприятными для возвращения экипажа Crew-8.

Руководители NASA ожидают, что такая погода сохранится в течение нескольких дней. Следующий анализ погодных условий запланирован на 18 октября. Если погодные условия улучшатся, NASA и SpaceX планируют расстыковку с космической станцией не ранее 20 октября.

Это уже пятый перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10, 13, 14 и 18 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.