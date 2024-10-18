Поиск

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram
Фото: Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) сократила рабочие места, в том числе в командах WhatsApp и Instagram, сообщает MarketWatch.

Представитель компании подтвердил изданию, что компания корректирует некоторые команды в соответствии со своими долгосрочными целями и стратегией, касающейся местонахождения сотрудников. Данных о количестве сокращений не приводится.

"Некоторые команды перемещаются в другие места, некоторые сотрудники - на другие должности, - сообщил представитель компании. - В ситуациях, когда какая-то должность ликвидируется, мы стараемся найти другие возможности для сотрудников, которых это касается".

По данным The Verge, сокращения касаются не только WhatsApp и Instagram, но и команды направления виртуальной реальности Reality Labs.

Meta провела несколько раундов сокращения рабочих мест, приспосабливая штат к изменению условий после пандемии COVID-19, во время которой компания существенно увеличила число сотрудников.

Акции Meta с начала этого года подорожали на 63%.

Instagram Meta WhatsApp
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

Обострение палестино-израильского конфликта

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

Байден и Нетаньяху обсудили, как использовать смерть Синвара для завершения войны в Газе

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки

Власти Израиля после гибели лидера ХАМАС пообещали продолжать борьбу против группировки
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильское ТВ сообщило о ликвидации лидера ХАМАС

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });